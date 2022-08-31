Італія

Закінчились деякі поєдинки чемпіонату.

У рамках четвертого туру італійської Серії А закінчились три поєдинки.

Лаціо у гостях не зумів здолати Сампдорію — 1:1.

На 21 хвилині рахунок відкрив Чіро Іммобіле, який скористався гольовою передачею від Мілінковіча-Савича. Але Габб'ядіні зумів вирвати нічию на 90+2 хвилині.

Сампдорія — Лаціо 1:1

Гол: Габб'ядіні, 90+2 - Іммобіле, 21

Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Мурільйо (Феррарі, 73), Коллі, Ауджелло — Вієйра (Вільяр, 70), Леріс (Капуто, 46), Рінкон, Сабірі, Верре (Джурічич, 61) — Квальярелла (Габб'ядіні, 70).

Лаціо: Продевел — Марушич, Романьйоллі (Хіла, 81), Патрік, Лаццарі — Альберто (Башич, 72), Катальді (Антоніо, 72), Мілінковіч-Савич — Дзакканьї (Канчелльєрі, 73), Андерсон (Педро, 41) — Іммобіле

Попередження: Дзакканьї

Емполі на власному полі зіграв внічию з Вероною.

У першому таймі господарі вийшли вперед. Бальданці відкрив рахунок. У другому таймі Верона відігралась завдяки голу від Каллона.

Емполі — Верона 1:1

Голи: Бальданці, 26 — Каллон, 69

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Хаас (Гендерсон, 64), Грассі (Марін, 64), Бандінеллі — Бальданці (Байрамі, 38), Сатріано, Ламмерс.

Верона: Монтіпо — Чеккеріні (Гін, 46), Коппола, Давидович — Лазович, Іліч, Онгла (Велозу, 46), Тамез, Фараоні (Терраччано, 46) — Лазанья, Анрі.

Попередження: Фараоні, Чеккеріні, Давидович, Велозу.

Удінезе вдома переграв Фіорентину.

На 17 хвилині першого тайму Бето після розкішної передачі від Жерара Делофеу вивів Удінезе вперед — 1:0. Цей гол був єдиним у грі.

Удінезе - Фіорентина 1:0

Гол: Бето, 17

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Масіна (Нейтінг, 43) — Перейра, Макенго (Самарджич, 80), Волас, Ловрич (Арслан, 65), Удогі — Бето (Саксесс, 65), Делофеу.

Фіорентина: Террачано — Терзич, Ігор, Мартінес, Венуті — Малех (Амрабат, 79), Мандрагора, Барак (Іконе, 86) — Сапонара (Соттіль, 68), Куаме — Кабрал (Йович, 86).

Попередження: Артур, Ігор, Удогі.