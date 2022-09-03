Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та міланський Інтер.
Шарль Де Кетеларе, Getty Images
03 вересня 2022, 17:51
Мілан та Інтер продовжуватимуть розіграш п'ятого туру італійської Серії A за допомоги Derby della Madonnina на Сан Сіро.
Стефано Пьолі, після нічиєї проти Сассуоло (0:0), вирішив використати з перших хвилин Калабрію на правому фланзі захисту, тоді як праворуч від нього розташується Калулу, а Тоналі зіграє в опорній зоні. Мессіас та Де Кетеларе зіграють у лінії атакувальних півзахисників "россонері".
Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Кремонезе (3:1), залучив до стартового складу Бастоні в трійку центральних захисників, тоді як пару Корреа в атаці складе Лаутаро Мартінес.
Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас, Де Кетеларе, Леау — Жиру.
Запасні: Тетерушану, Міранте, Балло-Туре, Адлі, Діас, Бакайоко, Дест, К’єр, Орігі, Тіав, Побега, Вранкс, Габбья, Салемакерс.
Інтер: Ханданович — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дарміан — Мартінес, Корреа.
Запасні: Кордаз, Онана, Гал’ярдіні, Госенс, Джеко, Белланова, Асллані, Ачербі, Мхітарян, Дімарко, Д’Амброзіо, Карбоні.
Гра Мілан — Інтер почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.