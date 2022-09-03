Італія

Колектив Лучано Спаллетті заплатив за успіх важкою травмою Ірвінга Лосано.

Помітно збільшився рівень конкуренції в італійській Серії A перед початком нового сезону, тож геть не дивно було побачити на певному етапі в якості лідерів турнірної таблиці римський Лаціо та неаполітанський Наполі, які ставлять перед собою дуже високі цілі на цьогорічну кампанію. Однак поступово підопічні Мауріціо Саррі та Лучано Спаллетті припускались невимушених помилок, тож до великого протистояння поміж собою в рамках п’ятого туру національної першості на Стадіо Олімпіко підійшли в більш звичних позиціях.

Торіно (0:0) та Сампдорія (1:1) й Фіорентина (0:0) та Лечче (1:1) відповідно — "орлів" та "ослів" об’єднував той факт, що вони за схожих умов втрачали очки в протистояннях проти тих суперників, проти яких цього робити було дуже недоречно. При цьому, коли футболісти Саррі потребували провести зустріч проти того ж таки міланського Інтера, у них миттю знайшлись сили для надважливої перемоги (3:1). "Південці", у свою чергу, матчів подібного рівня в новому сезоні ще не проводили, тому Спаллетті з його експериментами відносно кадрової обойми власної команди могли б отримати чимало проблем під час відповідального тестування.

До команди гостей були питання ще до початку гри, бо помітним був їхній спад ігрових кондицій. А тут ще й під час стартових хвилин вони не вгледіли за Дзакканьї в півколі перед власним штрафним майданчиком, коли на нього прострілив Андерсон із правого флангу, а Маттіа прицільним пострілом низом у ближній кут відкрив лік власним голам у цьому сезоні. Для Наполі цей момент став справжнім шоком, який не дав команді Спаллетті належним чином увійти до цієї гри.

Лише згодом, коли з багаточисельних спроб грузинський легіонер неаполітанців Хвіча Кварацхелія нарешті віднайшов власну гру, "осли" почали хоч щось створювати біля чужих воріт. Наприклад, той самий Хвіча одного разу дальнім пострілом перевірив на міцність ліву стійку, а зі заробленого кутового центральний захисник Кім головою завершив подачу в дальній каркас воріт. Однак кореєць усе ж таки мав трохи більше вдачі, тож відскок від правої штанги залетів за лінію, а Проведель не встиг цьому стати на заваді.

Наполі за достатньо важкої гри знайшов у собі сили на те, аби відігратись ще до перерви, проте не змін зберегти до того часу повноцінну стартову одинадцятку виконавців у належному стані. У зіткненні головами під час боротьби за подачу з лівого флангу на дальню штангу пошкодження отримав Ірвінг Лосано, через що потім мексиканського нападника довелось вивозити на спеціальному медичному автомобілі, бо підвестись на ноги він так і не зміг. Політано звичним чином вийшов на поле замість нього, проте цього разу мав набагато більше часу на власні дії на футбольному полі.

Утрата партнера по команді докорінно змінила ставлення гравців Наполі до цієї гри в другому таймі. Команда Спаллетті повернулась на поле замріяною другим забитим м’ячем, і одразу почала навантажувати захист суперників великою кількістю атак із власного боку. Хвіча та Осімген у цьому плані виходили на передній план, бо саме на їхню долю випала найбільша кількість нагод відзначитись голами. Що правда, форварди мали суттєві проблеми з реалізацією, тож гості з великого різноманіття загроз зуміли отримати лишень один гол.

На 61 хвилині грузинський легіонер, який до цього змарнував кілька вбивчих нагод, завершив потужним ударом передачу Ангісса у відтяжку з правого флангу штрафного, після чого Лаціо повинен був щось робити з власними атаками, бо продемонстрованого бажання йти до чужих володінь від команди Саррі явно не вистачало для належної відповіді. У підсумку, футболісти багато нервували, втрачали час на якісь мікромоменти, їхні тренери отримували попередження, а рахунок на табло не мінявся.

У наступному турі римський Лаціо так само прийматиме Верону, як зробить це посеред тижня по відношенню до нідерландського Феєнорда в рамках Ліги Європи УЄФА, а неаполітанський Наполі спочатку зіграє вдома проти англійського Ліверпуля в Лізі чемпіонів, а вже потім прийматиме Спецію.Лаціо —1:2Дзакканьї, 4 — Мін-Дже, 38, Кварацхелія, 61Проведель — Лаццарі (Хісай, 84), Патрік, Романьолі, Марушич — Мілінкович-Савич, Катальді (Башич, 75), Луїс Альберто (Весіно, 53) — Андерсон (Кансільєрі, 84), Іммобіле, Дзакканьї (Педро, 53).Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Руї (Олівера, 90+3) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Ндомбеле, 90+2), Зелінські (Ельмас, 68) — Лосано (Політано, 45+3), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 68).Попередження: Мілінкович-Савич, Катальді, Андерсон, Марушич.