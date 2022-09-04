Італія

Фахівець прокоментував форму українського футболіста.

Головний тренер Спеції Лука Готті дав коментар щодо форми Віктора Коваленка.

"Незважаючи на те, що Коваленко пізніше почав тренуватися з командою, він відповідає своїм найкращим параметрам минулого року.

Він уперто працює над удосконаленням та продовжує зростати. Він вимагає від себе більшого", – наводить слова Готті офіційний сайт Спеції.

Цього сезону Коваленко провів на полі три матчі (103 хвилини в сумі). Наразі 26-річний футболіст не відзначився результативними діями.