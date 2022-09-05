Італія

Можливе приєднання гравця поза межами трансферного вікна.

Літня трансферна кампанія кількома днями раніше добігла кінця, тож наразі клуби знову позбавлені можливості вести перемовини щодо придбань футболістів із інших колективів.

Однак це обмеження жодним чином не стосується діяльності вільних агентів, які в будь-який час можуть залучатись до виступів за ту чи іншу команду.

Із першого дня осіннього періоду подібний статус має центральний захисник Нікола Максимович, останнім клубом якого була генуезька Дженоа, тоді як до цього поціновувачі футболу могли знати про нього через виступи в Торіно та Наполі.

30-річний сербський виконавець наразі перебуває без команди, однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, найближчим часом ця ситуація може докорінно змінитись.

Представники футболіста запропонували його послуги італійський Ромі, яка взяла павзу на роздуми стосовно доцільності його переходу.

У складі Наполі Максимович відіграв 99 матчів (2 голи, 4 гольові передачі), за Торіно провів 76 матчів (5 передач), а в складі Дженоа мав досвід виступів у 14 іграх.