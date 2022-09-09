Італія

Крістіано Ґвінтолі заявив, що проблема полягала у зарплаті гравця.

Директор Наполі Крістіано Ґвінтолі прокоментував зірвавшийся трансфер голкіпера Кейлора Наваса, права на якого належать Парі Сен-Жермен.

"Угода з Кейлором Навасом зірвалася, тому що не було домовленості між ПСЖ і табором гравця щодо зарплати: в нього 15 мільйонів євро за сезон.

Ми не будемо повторювати спроби піти за Навасом в січні — все закінчилося", — цитує слова директора Наполі журналіст Фабриціо Романо.

Минулого сезону Кейлор Навас провів 26 матчів, у яких пропустив 24 м'ячі та записавши на свій рахунок 10 "сухих" поєдинків.