Італія

Команда Стефано Пьолі довела, що при будь-яких обставин може брати гру під свій контроль.

У рамках шостого туру італійської Серії А Мілан у гостях зустрічався із Сампдорією.

Перший тайм видався досить непоганим у виконанні гостей, натомість господарі постійно захищались. Вже на шостій хвилині вивів Мілан уперед Мессіас. Після передачі від Леау форвард потужно пробив у правий нижній кут воріт Аудеро і влучив.

Згодом Мілан забив вдруге, але арбітр скасував гол Де Кетеларе через положення поза грою у момент взяття воріт.

Вже на початку другого тайму Стефано Пьолі почав нервувати за результат, адже в меншості Мілан залишив Рафаел Леау, отримавши другу жовту картку. Сампдорія скористалась однією зі своїх можливостей і забила м'яч у відповідь зусиллями Джурічіча.

Мілан, зрозуміло, такий результат не влаштовував. Команда побігла уперед, незважаючи на видалення. І у середині другого тайму заробила пенальті, який реалізував Жиру.

Сампдорія — Мілан 1:2

Голи: Джурічіч, 57 — Месіас, 6, Жиру, 67

Сампдорія: Аудеро — Берешинські (Габб'ядіні, 59), Феррарі, Мурільйо, Ауджелло — Вільяр (Вієйра, 86), Леріс, Рінкон, Сабірі, Джурічіч (Верре, 79), Капуто (Квальярелла, 79).

Мілан: Меньян — Ернандес, К'єр, Калулу, Калабрія — Тоналі, Побега (Вранкс, 78), Леау, Де Кетеларе (Беннасер, 71), Мессіас (Томорі, 59) — Жиру.

Попередження: Леау, Феррарі, Вільяр, Квальярелла, Ауджелло, Леріс.

Видалення: Леау