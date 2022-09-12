Італія

Римляни здобули три бали.

Рома в рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії вирушила в гості до Емполі і здобула перемогу.

Римляни відкрили рахунок досить швидко – вже на 17 хвилині Дібала вразив ворота суперника, на що під завісу першого тайму відповів Бандінеллі.

Вже в середині другого тайму Абрагам вивів Рому вперед, що принесло римлянам три очки.

Емполі — Рома 1:2

Голи: Бандінеллі, 43 — Дібала, 17, Абрагам, 71

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Луперто, Ісмайлі, Парізі (Какаче, 52) — Марін (Камбьягі, 82), Хаас (Акпа-Акпро, 63), Бандінеллі — П'яца (Байрамі, 63), Ламмерс (Грассі, 82), .

Рома: Руй Патрісіу – Челік, Смоллінг, Манчіні, Рожер, Спінаццола – Матіч, Крістанте – Пеллегріні (Камара, 90), Дібала (Бове, 81), Абрахам (Белотті, 81).