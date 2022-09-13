Італія

Футболісти отримали червоні картки у минулих матчах.

Минулий, шостий тур італійської Серії А був досить спекотним на різні події.

У матчі між Салернітано та Ювентусом, який закінчився з рахунком 2:2, червоні картки отримали форвард Аркадіуш Мілік, захисник Хуан Куадрадо та головний тренер Массіміліано Аллегрі.

Федерація футболу та дисциплінарний комітет дискваліфікували їх на один матч. Ювентус заплатить штраф 5 тисяч євро за "неповагу до арбітрів".

Захисник Салернітани Федеріко Фаціо, який також був вилучений на останніх хвилинах матчу, отримав дискваліфікацію на один матч і оштрафований на 5000 євро.

Паралельно у матчі між Сампдорією та Міланом за грубий фол був вилучений форвард "россонері" Рафаель Леау. Він також отримав одноматчеву дискваліфікацію.

Зазначається також, що деякі клуби отримали фінансові санкції. Кремонезе (5 тис. євро), Аталанта (3 тис. євро), Наполі та Рома (по 2 тис. євро) заплатять штрафи за поведінку своїх фанатів.