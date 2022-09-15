Італія

Відхід 55-річного фахівця дорого обійдеться туринцям.

Ювентус не збирається звільняти Массіміліано Алегрі, повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Відставка 55-річного тренера дуже дорого коштуватиме туринському клубу.

Заробітна плата італійця становить 9 мільйонів євро на рік, його контракт розрахований до літа 2025 року.

Проте керівництво "бьянокери" може внести зміни до тренерського штабу Алегрі.

Насамперед йдеться про тренерів, які відповідають за фізичну підготовку футболістів.