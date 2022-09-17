Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках сьомого раунду італійської Серії А Торіно вдома програв Сассуоло.

Перший тайм був достатньо нудним. По декілька разів команди загрожували ворота одна одної, але до конкретних шансів не доходило.

Другий тайм також був досить рівний. Здавалось, що жодна з команд так і не зможе відкрити рахунок. Але на останніх секундах Альварес приніс Сассуоло перемогу.

Торіно — Сассуоло 0:1

Гол: Альварес, 90+3

Торіно: Мілінковіч-Савич — Джіджі (Зіма, 78), Схурс, Буонджорно, Лазаро (Айна, 58), Сінго — Лукич, Лінетті, Влашич — Сек (Санабрія, 58), Радонич (Пеллегрі, 58).

Сассуоло: Консільї — Рожеріу, Феррарі, Айхан, Толян — Харруї (Торстведт, 66), Лопез, Фраттезі, Лор'єнте, Д'Андреа (Кейде, 66) — Пінамонті (Альварес, 86).

Попередження: Буонджорно, Лазаро, Сінго, Лопез, Лінетті.