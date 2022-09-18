Італія

Міланці незадоволені співпрацею із DigitalBits.

Коли Серія А повернеться в січні після перерви на чемпіонат світу, DigitalBits більше не буде на футболках Інтера, що змусить їх знайти нового спонсора.

Раніше таким був культовий бренд Pirelli, але минулого року він був замінений постачальником Fan Token Socios. Лише через рік їх також замінили на блокчейн DigitalBits, але в епоху після Pirelli все йшло не дуже гладко.

Як підкреслює La Gazzetta dello Sport, DigitalBits прострочили свої платежі Інтеру, не зумівши підтримати літній внесок і, ймовірно, також пропустять жовтневий. Час починає спливати для "нерадзуррі", у яких тепер є лише кілька місяців, щоб знайти нового основного спонсора.

Зазвичай такі угоди займають кілька місяців, але час не на боці віце-чемпіона Італії, що змушує їх діяти терміново. Шанувальники були засмучені, побачивши, що час Pirelli добігає кінця, і тепер їм доведеться чекати, щоб побачити, хто стане новим спонсором їхніх комплектів.