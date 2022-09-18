Італія

Команда Індзагі все ще не може знайти свою гру.

У рамках сьомого раунду італійської Серії А Інтер на виїзді зустрічався із Удінезе.

Рахунок був відкритий вже на п'ятій хвилині гри. Ніколо Барелла дивовижним ударом зі штрафного прошив ворота Сільвестрі.

Але недовго Інтер радів своїй перевазі у рахунку. На 22 хвилині на табло загорілися 1:1. Після подачі зі штрафного м'яч, рикошетом від Шкрініара, залетів у ворота.

Удінезе на 85 хвилині забив вдруге. Бійол скористався нагодою та ударом головою замкнув навіс із кутового — 2:1. А вже у компенсований час Арслан забезпечив комфортний рахунок для господарів — 3:1.

Ця поразка для команди Сімоне Індзагі стала третьою у цьому розіграші чемпіонату. Удінезе піднявся на першу сходинку.

Удінезе - Інтер 3:1

Голи: Шкрініар (АГ), 22, Бійол, 85, Арслан, 90+3 — Барелла, 5

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перез, Перейра (Ехізібуе, 69), Удогі (Ебоссе, 80) — Ловрич (Арслан, 80), Волас, Макенго (Самарджич, 61) — Бето (Саксесс, 69), Делофеу.

Інтер: Ханданович — Бастоні (Дімарко, 31), Ачербі (Де Врей, 79), Шкрініар, Дарміан (Д'Амброзіо, 67), Думфріс — Мхітарян (Гальярдіні, 31), Брозович, Барелла — Мартінес, Джеко (Корреа, 67).

Попередження: Бекао, Перейра, Удогі, Дарміан, Мхітарян, Брозович, Бастоні.