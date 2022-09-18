Італія

Неаполітанці набрали три очки завдяки голам Політано та Сімеоне-молодшого.

У центральному матчі сьомого туру італійської Серії А у очному протистоянні зійшлися дві команди з верхньої частини таблиці: Мілан на своєму полі приймав Наполі.

Після безгольового першого тайму на 55-й хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Політано, проте їхня радість була недовгою.

Вже на 69-й хвилині "россонері" вдалося повернути паритет на табло після того, як Олів'є Жиру реалізував свій момент.

Проте, зрештою, Наполі вдалося вирвати перемогу і зберегти своє лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Італії за підсумками сьомогу туру. Героєм вирішального у цьому матчі епізоду став Джованні Сімеоне, який забив на 78-й хвилині зустрічі.

Мілан — Наполі 1:2

Голи: Жиру, 69 — Політано, 55, Сімеоне, 78

Мілан: Меньян, Калабрія (Дест 46), К'єр (Калулу 46), Томорі, Ернандес, Беннасер, Тоналі, Салемакерс (Мессіас 66), Де Кетеларе (Адлі 82), Круніч (Діас 66), Жиру

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руї (Олівера 90+1), Лоботка, Ангісса, Зелінські (Ндомбеле 87), Політано (Дзербін 66), Распадорі (Сімеоне 66), Кварацхелія (Елмас 87)

Попередження: К'єр, Калабрія, Круніч, Томорі — Ррахмані, Сімеоне 70, Дзербін