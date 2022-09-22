Італія

Інтер не демонструє бажаних результатів.

Головний тренер Сімоне Індзагі та генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта зустрінуться сьогодні.

Як повідомляє Corriere della Sera, функціонер бажає поговорити із коучем про погані результати, які демонструє клуб останнім часом. Вони бажають разом знайти вихід з кризи.

Також, повідомляється, що Маротту не влаштовує ігрова схема, за якою грає Інтер. Він запропонує Індзагі відмовитись від 3-5-2.

Інтер після семи турів займає сьоме місце у таблиці Серії А із 12 пунктами в активі. При цьому клуб програв у останньому матчі Удінезе із рахунком 1:3.