Італія

Півзахисник відіграє ключову роль на старті сезону.

Італійський Наполі на початку сезону набрав дивовижну форму, і вже майже десять матчів на внутрішній та міжнародній арені не знає гіркоти поразок, очолюючи турнірні таблиці у відповідних змаганнях.

Чимала доля відповідальності за цей упевнений поступ "Партенопеї" лежить на плечах центрального півзахисника команди Лучано Спаллетті Станислава Лоботки, який ще під час минулорічної кампанії не міг вважати себе стабільним гравцем основного складу.

Однак цього сезону 27-річний словак за дев’ять матчів оформив гол та гольовий пас, а його видовищний футбол закономірно поставив клуб перед питанням необхідності продовження контракту, який має завершитись у 2025 році.

Запропонована Наполі оновлена угода буде розрахована до 2027 року, тоді як заробітна платня зросте до 2,5 млн євро на рік, згідно з даними журналіста Ніколо Скіри.

Представники Лоботки вже ознайомились із позицією неаполітанського клубу, узявши павзу на роздуми.