Італія

Футболіст вірить, що "нерадзуррі" зможуть вийти з кризи.

Вінгер Удінезе Жерар Деулофеу прокоментував поганий старт у чемпіонаті від міланського Інтера.

"Інтер — чудова команда, і якщо вони програють гру, люди починають говорити про кризу. Сезон тільки почався.

Це правда, що вони програли чотири гри, але перед тим, як зустрітися з ними, я детально проаналізував їхні матчі.

У них є деякі слабкі сторони, але Інтер все ще є сильною командою, яка разом з Міланом і Наполі буде там, щоб боротися за скудетто", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що у матчі сьомого туру Серії А Інтер у гостях програв Удінезе — 1:3. У результаті міланці займають сьому місце у чемпіонаті, а Удінезе на третій позиції.