Італія

Оренда пішла на користь адаптації футболіста в Серії A.

Перед початком сезону-2019/20 італійський Торіно придбав собі центрального захисника французького Нанта Коффі Джиджи за порівняно невеликі 3 млн євро, однак тоді ще 27-річний івуарієць здався тренерському штабу недостатньо готовим до важких реалій серії A.

У підсумку, було ухвалено цілком слушне рішення віддати гравця на річну адаптацію до Кротоне на правах оренди.

За менш вимогливих умов футболіст зіграв 20 матчів, забивши один гол.

А вже на початку минулого сезону Коффі остаточно повернувся до Туріну, де по-справжньому закріпився вже в якості незамінного гравця основного складу "биків".

Керівництву не було чого іншого робити, окрім як на тлі спортивного прогресу гравця запропонувати йому продовження контракту, термін якого на сьогоднішній день якраз розраховано до кінця поточно сезону.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ідеться про нову гібридну угоду строком ще на один рік, яку може потім бути продовжено за згодою сторін на додатковий сезон.