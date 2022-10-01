Італія

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу 8-го туру Серії А.

У стартовому матчі Серії А після паузи на збірні зустрінуться представники півдня та півночі Італії — Наполі і Торіно. Цей поєдинок можна охрестити як дуель лідера чемпіонату і однієї з найцікавіших команд ліги.

НАПОЛІ — ТОРІНО

СУБОТА, 1 ЖОВТНЯ, 16:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА МАССІМІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі влітку пережив суттєву реставрацію, і при цьому стартував не набагато гірше (якщо тут взагалі можна говорити про "гірше"), ніж минулого сезону. Один із новачків "партенопеї" Джакомо Распадорі, до слова, вже прекрасно себе проявив і у складі збірної Італії, забивши переможний м'яч у ворота англійців.

Основний плюс нинішнього Наполі, як і кожної команди Спаллетті — вона вміє ідеально грати по супернику. Проти Верони — безліч красивих комбінацій з короткими передачами, голи на будь-який смак і з будь-яких положень. Проти Мілана — чітка прагматична гра з прекрасною реалізацією.

Торіно, таке враження, не зовсім то й помітив втрати Андреа Белотті. Нова головна зірка команди грає не у центрі нападу, а під двома форвардами — це Нікола Влашич.

Іван Юрич і сам заявив, що його співвітчизник — демонстрація різниці у класі між АПЛ і Серією А. Влашич у Вест Гемі і Влашич у Торіно — це 2 різні людини, причому Ніколі вдається видавати феєрії навіть у матчах проти грандів. Згадаймо програний поєдинок "биків" проти Інтера — гравці оборонного плану "нерадзуррі" залишалися у дурнях кожен раз, коли м'яч був у хорвата.

У чому Спаллетті слід було зламати голову, так це у виборі правого вінгера. Травми Лозано та Політано не залишають вибору, окрім як ставити на нерідну позицію Кварацхелію чи Распадорі. Можливий варіант із Ельмасом, проте для македенця це місце на полі також не є найкомфортнішим. Власне, як і для Алессіо Зербіна. Ризикнемо "поставити" туди грузина, проте будь-який вибір не є гарантією вдалої гри.

Що ж до прогнозу на старт "биків", то ризикнемо "поставити" на появу туди парагвайця Антоніо Санабрії, а не серба Неманью Радоньїча. Позиція центрального нападника постійно є дилемою для Юрича, таким собі приємним головним болем. А зіграти у 2 на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони — справжнє самогубство.

Здається, що у Наполі не повинно бути проблем. Торіно знову зіграє сміливо та відкрито, проте все одно програє у третьому матчі поспіль. Нема ніяких передумов, що статистика попередніх матчів між командами після суботнього протистояння хоч трошки краще.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Кварацхелія, Сімеоне, Распадорі

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джіджі, Бонджорно, Родрігес — Сінго, Лукич, Лінетті, Лазаро — Сек, Влашич — Санабрія

Не зіграють: Зедадка, Демме, Лозано, Політано, Осімген — Міранчук, Річчі (усі в обох командах — травми)

Цікаві факти:

- Востаннє Торіно обігрував Наполі 1 березня 2015 року. А на полі неаполітанців "бики" цього не робили аж із 17 травня 2009 року;

- Востаннє Торіно хоча би брав очки проти Наполі 23 грудня 2020 року. Тоді ж туринцям крайній раз вдалося вразити ворота "партенопеї";

- У далекому 1928 році "бикам" вдалося обіграти неаполітанців з неймовірним рахунком 11:0. Сталося це 4 березня. Та звитяга досі є найбільшою в історії протистоянь команд — причому з обох боків.

ПРОГНОЗ 3:1

