Італія

Футболіст ще не може приступити до тренувань.

Головна зірка міланського Інтера не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки від Роми у матчі Серії А.

Футболіст продовжує своє відновлення після травми, але головний тренер клубу Сімоне Індзагі песимістично налаштований на цей процес.

Схоже, Ромелу не допоможе Інтеру не тільки у грі проти Барселони незабаром у Лізі чемпіонів, а і проти Сассуоло у Серії А.

"Я песимістично дивлюся на можливість побачити Лукаку проти Барселони та Сассуоло. Він наполегливо працює, але пройшов нові тести, які показали, що він все ще не в стані тренуватися з рештою команди", — сказав фахівець.

Лукаку вже пропустив сім матчів у Серії А та Лізі чемпіонів цього сезону після того, як його орендувли у Челсі. 29-річний гравець отримав м'язову травму стегна більше місяця тому.