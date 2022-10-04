Італія

24-річний футболіст продовжує відновлення після травми.

Федеріко К'єза почав займатися у загальній групі, повідомив офіційний сайт Ювентуса.

24-річний гравець востаннє виходив на поле 9 січня 2022 року в матчі проти Роми (4:3). Тоді він отримав травму хрестоподібної зв'язки лівого коліна та переніс операцію.

Таким чином, К'єза розпочав тренування в загальній групі вперше за десять місяців.

Не виключено, що він може з'явитись на полі наприкінці жовтня.