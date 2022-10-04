24-річний футболіст продовжує відновлення після травми.
Федеріко К'єза, Getty Images
04 жовтня 2022, 10:59
Федеріко К'єза почав займатися у загальній групі, повідомив офіційний сайт Ювентуса.
24-річний гравець востаннє виходив на поле 9 січня 2022 року в матчі проти Роми (4:3). Тоді він отримав травму хрестоподібної зв'язки лівого коліна та переніс операцію.
Таким чином, К'єза розпочав тренування в загальній групі вперше за десять місяців.
Не виключено, що він може з'явитись на полі наприкінці жовтня.