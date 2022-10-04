Італія

Футболіст був близький до "нерадзуррі".

Нападник Роми Пауло Дібала був близьким, щоб опинитись в Інтері в літнє трансферне вікно.

Коли в футболіста закінчився контракт з Інтером, він вів перемовини з керівниками "нерадзуррі", але трансфер так і не відбувся.

Зараз вже відомо, з яких причин. Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вирішив заблокувати цей перехід.

Для того, щоб підписати Дібалу, босам Інтера прийшлось би продати Хоакіна Корреа, а Індзагі більше подобався саме цей виконавець.

Нагадаємо, що у восьмому турі Серії А Інтер програв Ромі, а автором одного з голів у ворота міланського клубу став як раз Дібала.