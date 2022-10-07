Італія

Аргентинець порівняв двох коучів.

Півзахисник Роми Пауло Дібала порівняв Жозе Моуріньо та Массіміліано Аллегрі.

"Я думаю, що в чомусь вони дуже схожі, в іншому не дуже. У мене набагато тісніші стосунки з Моурінью, ми частіше спілкуємося, обговорюємо ідеї.

У кожного свої думки, і часто ми не завжди бачили речі однаково, але ми обидва хотіли викластися для Ювентуса.

Я хочу бути зрозумілим, це не якась суперечка, у нас просто були різні ідеї щодо того, як підходити до гри, ми не сперечалися кожен день! Аллегрі був одним із тренерів, який дав мені найбільше, допомагаючи рости за роки в Ювентусі.

Я знаю, що в соціальних мережах дехто розпалює конфлікт, але це точно не так!"

Нагадаємо, що Дібала минулого літа майже перейшов до Інтера, проте наставник міланців Сімоне Індзагі заблокував трансфер.