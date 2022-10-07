Аргентинець порівняв двох коучів.
Пауло Дібала
07 жовтня 2022, 10:28
Півзахисник Роми Пауло Дібала порівняв Жозе Моуріньо та Массіміліано Аллегрі.
"Я думаю, що в чомусь вони дуже схожі, в іншому не дуже. У мене набагато тісніші стосунки з Моурінью, ми частіше спілкуємося, обговорюємо ідеї.
У кожного свої думки, і часто ми не завжди бачили речі однаково, але ми обидва хотіли викластися для Ювентуса.
Я хочу бути зрозумілим, це не якась суперечка, у нас просто були різні ідеї щодо того, як підходити до гри, ми не сперечалися кожен день! Аллегрі був одним із тренерів, який дав мені найбільше, допомагаючи рости за роки в Ювентусі.
Я знаю, що в соціальних мережах дехто розпалює конфлікт, але це точно не так!"
Нагадаємо, що Дібала минулого літа майже перейшов до Інтера, проте наставник міланців Сімоне Індзагі заблокував трансфер.