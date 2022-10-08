Італія

До вашої уваги — анонс матчу 9-го туру Серії А.

Перемога над Барселоною відтермінувала наступні розмови про відставку Сімоне Індзагі.

Суддівський фактор і глуха оборона? Для уродженця П'яченци зовнішні фактори у той вечір вівторка не мали жодного значення. Він був тим, хто начебто вказав "гейтерам" іхнє місце.

Між "двома Барселонами" "нерадзуррі" завітають до Емільї-Романьї, де зіграють проти Сассуоло — суперника, який вміє ускладнювати життя. Що з цього може вийти — розкажемо у нашому прев'ю.

САССУОЛО — ІНТЕР

СУБОТА, 8 ЖОВТНЯ, 16:00. ЕМІЛЬЯ-РОМАНЬЯ, СТАДІО МАППЕЇ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОДЗА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Основна проблема цьогосезонного Інтера, про яку говорили до матчу з каталонцями — невміння здобувати навіть нічийний результат в іграх з суперниками відносно свого рівня, не кажучи вже про рівень вище.

Чи можна "занести" до таких Сассуоло? Звісно, ні. Проте команда Алессіо Діонізі — граюча, і за прикладом Торіно здатна принести "зміям" безліч негараздів. Чи за прикладом блискавичного Удінезе, який міланців навіть обіграв.

Індзагі точно застосує помірну ротацію. Саме помірну, бо у чемпіонаті "нерадзуррі" вже не можна втрачати абсолютно нічого. Після восьми турів Інтер має у своєму активі 12 пунктів і знаходиться на дев'ятій позиції. Отже, Сассуоло підходить до очного матчу як команда, яка знаходиться вище за Інтер. Нехай навіть лише за додатковими показниками.

Виникають питання щодо воротарської позиції Інтера. Скоріш за все, сеньйор Сімоне знову поставить Хандановича, а не Онана, хоча це вже й не викликає позитивних емоцій у тіфозі "нерадзуррі".

У нападі ж очікується поява пари Мартінес-Джеко — і тут уже питання безальтернативності, адже Лукаку досі не помічник через травму, а участь у грі Корреа з тієї ж причини під питанням.

Сассуоло у минулому турі познущався над нестабільною Салернітаною. Проте Алессіо Діонізі все одно має свій головний біль — до гри з Інтером попри всі обіцянки не встигне відновитися Доменіко Берарді. Те саме стосується й Хамеда Траоре.

А найпрекрасніше те, що нас очікує матч, на який відверто важко давати прогнози. Тяжко втямити, як саме на Інтер вплинула довгоочікувана перемога над сильним суперником і чи не буде команда Індзагі думками вже на Камп Ноу. Також само тяжко зрозуміти, чи завжди сміливий футбол Алессіо Діонізі не зможе "напоротися" на швидкі контратаки "змій".

Інтер має вигризти перемогу, проте зробити це з проблемами. Кожна перемога для Індзагі — це не тільки 3 очки, але й намагання довести критикам, що він гідний роботі у такому клубі. Та що там критики — своєму керівництву...

Орієнтовні склади:

Сассуоло: Консільї — Толян, Айхан, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Лопес, Торствердт — Сейде, Пінамонті, Лорієнте

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Асллані, Чалханоглу, Гозенс — Мартінес, Джеко

Не зіграють: Мюльдер, Траоре, Берарді, Дефрель — Брозович, Лукаку (всі — травми)

Під питанням: Корреа (пошкодження)

Цікаві факти:

- Легенда Сассуоло Доменіко Берарді, який не зіграє у суботу через травму, з дитинства вболіває за Інтер. Власне, як і вся його родина. Але тут потрібна одна ремарка: про це він зізнався влітку 2017 року, коли ширилися активні чутки про можливий перехід футболіста до "чорно-синього" міланського клубу;

- У минулому матчі між командами "нероверді" переграли Інтер. Голами відзначилися Распадорі та Скамакка, які вже залишили клуб. Щоправда, той поєдинок проходив на Джузеппе Меацца;

- Востаннє Сассуоло на своєму полі відбирав очки в Інтера 19 серпня 2018 року. Переможним голом у складі команди Роберто Де Дзербі відзначився Доменіко Берарді, який реалізував пенальті.

ПРОГНОЗ 1:2