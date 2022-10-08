Італія

Італієць може очолити одного з аутсайдерів Серії А.

Помічник головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні Даніеле Де Россі розглядається керівництвом Салернітани.

Поєдинок Серії А між Вероною та Салернітаною може стати останнім у клубі для теперішнього менеджера Давіде Ніколи.

Нікола був призначений головним тренером команди в лютому цього року, і вивів їх із зони вильоту, забезпечивши виживання в Серії А минулого сезону.

У цьому сезоні справи команди йдуть так само складно, і поразка від Сассуоло з рахунком 0:5 не сподобалася керівництву. Зараз команда з Салерно займає 14 місце.

39-річний Де Россі ще не мав досвіду у роботі з клубами. Він розпочав тренерську кар'єру у збірній Італії у 2021 році.