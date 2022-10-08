Італія

Футболіст продовжує відновлення після важкої травми.

Півзахисник Роми Джорджиньо Вейналдум, який влітку отримав перелом великогомілкової кістки на тренуванні, продовжує своє відновлення.

Футболіст прибув у медичний центр, де йому зняли гіпс. Він вже намагається самостійно ходити, але тільки за допомогою милиців.

"Це був хвилюючий день, я почуваюся все краще і краще", — прокоментував футболіст у своєму Instagram.

Рома хотіла б, щоб футболіст вже приєднався до основної групи футболістів в японському турі наприкінці листопада.