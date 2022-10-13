Італія

Футболіст знову не зможе допомогти Ювентусу

Вінгер Ювентуса Анхель Ді Марія не зможе допомагати команді найближчим часом через травму.

У матчі проти Маккабі Хайфа у Лізі чемпіонів, вінгер отримав пошкодження на 24 хвилині, через що залишив поле.

Медогляд показав, що в аргентинця травма задньої поверхні стегна. Відновлення гравця триватиме близько 20 днів.

Це вже третя травма 34-річного гравця у Ювентусі. До цього він пропускав по два матчі. До слова, на його рахунку лише один повний матч за новий клуб.