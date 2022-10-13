Італія

Португальця хочуть залишити в Італії.

Керівництво Мілана знає про інтерес з боку інших топ-клубів до свого лідера атаки Рафаеля Леау.

Контракт португальського форварда із клубом розрахований ще на півтора роки — до літа 2024 року.

18 або 19 жовтня боси Мілана зустрінуться з представниками футболіста, щоб запропонувати продовжити контракт на п'ять років.

Заробітна плата має становити 5 мільйонів євро на рік. Якщо футболіст та його агенти відмовляться від угоди, то Мілан буде вести перемовини по гравцеві з Челсі.

Для технічного директора "россонері" Паоло Мальдіні є пріоритетом вирішити справу по Леау до початку чемпіонату світу-2022.