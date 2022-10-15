Італія

Фахівець задоволений грою команди в останні хвилини.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу над Торіно у дербі (1:0).

"Гравці Ювентуса довели, що вони – команда. Ми грали в організований футбол, контролювали гру, завдали досить багато ударів по воротах. Я задоволений, тим більше, що це перша гостьова перемога цього сезону. Нам не вдалося забити у трьох із останніх п'яти матчів, було непросто. Але хлопці проявили справжній характер.

Останні результати розчаровували наших вболівальників, але іноді просто так складаються непідвладні обставини. Сьогодні ми зробили перший крок до того, щоб вийти із цієї кризи — перемогли у важливому дербі. Я не сумнівався в тому, що команда зможе цього досягти, тепер треба продовжувати у тому ж напрямку.

Я не хвилювався, сидячи на лавці, бо бачив настрой команди. Ми могли забити раніше, могли більше, мали більше моментів, ніж суперник, але реалізація покращиться в майбутньому – у міру того, як ми додаватимемо", — цитує Аллегрі Football Italia.

Перемога над Торіно допомогла Ювентусу піднятись на 7 місце у таблиці. Зараз "стара сеньйора" має 16 очків у своєму активі.