Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках десятого туру італійської Серії А Наполі на своєму полі приймав Болонью.

Колектив Лучано Спаллетті не без проблем зумів здолати свого опонента, який нав'язав солідну боротьбу під час гри.

Наполі - Болонья 3:2

Голи: Жезус, 45, Лосано, 49, Осімген 69 — Зіркзеє, 41, Барроу, 51.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Кім, Руї (Олівера, 76) — Ндомбеле (Елмас, 71), Лоботка (Демме, 82), Зелінські — Політано (Лосано, 46), Распадорі (Осімген, 46), Кварацхелія.

Болонья: Скорупські — Пош (Лікоянніс, 77), Боніфаці, Лукумі, Камбіазо (Де Сільвестрі, 89) — Медель (Моро, 71), Домінгес, Барроу — Фергюсон, Айбішер (Сансоне, 77), Зіркзеє.

Попередження: Домінгес, Скорупські, Сансоне, Лiкояннiс.