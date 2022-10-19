Італія

Прогрес гравця в Італії викликає захоплення в босів неаполітанців.

Словацький півзахисник Станіслав Лоботка перейшов до складу неаполітанського Наполі з іспанської Сельти на початку 2020 року за 21 млн євро, після чого поступово почав виборювати місце в основному складі ще під керівництвом Дженнаро Гаттузо.

Станом на сьогоднішній день 27-річний виконавець послуговується повною довірою вже Лучано Спаллетті, тому керівництво "південців" вирішило надати йому покращені умови контракту.

Натомість, Лоботка має підписати угоду строком до 2027 року, у якій додатково буде прописано можливість продовження ще на один додатковий рік за обопільною згодою сторін.

У поточному сезоні Станіслав награв уже 14 матчів, у яких відзначився голом та гольовою передачею.