Італія

Прогрес новачка Серії A не побачити не можливо.

У італійському футбольному житті наразі є тільки дві нагальні теми для обговорення — упевнене просування Наполі до повернення Скудетто вперше за багато років та божевільні темпи прогресу нападника "Партенопеї" Хвічі Кварацхелії.

До Серії A 21-річного грузинського виконавця запросили під час цьогорічної трансферної кампанії, і після переходу зі складу Динамо Батумі йому взагалі не знадобився час на адаптацію.

14 матчів, 7 голів та 8 гольових передач — за темпами результативності цього виконавця вже встигли наректи новим Дієго Марадоною.

Керівництво Наполі також бачить шалений розвиток здібностей у цього виконавця, тож не забарилось із пропозицією підписати новий контракт ще до завершення першого півріччя виступів гравця в Італії.

Наразі угода спливає 2027 року, тоді як заробітна платня складає 1,1 млн євро за сезон.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "південці" хочуть значно підняти рівень виплат гравцеві, а оновлену суму запропонують уже найближчим часом.