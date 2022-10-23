Прогрес новачка Серії A не побачити не можливо.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
23 жовтня 2022, 09:01
У італійському футбольному житті наразі є тільки дві нагальні теми для обговорення — упевнене просування Наполі до повернення Скудетто вперше за багато років та божевільні темпи прогресу нападника "Партенопеї" Хвічі Кварацхелії.
До Серії A 21-річного грузинського виконавця запросили під час цьогорічної трансферної кампанії, і після переходу зі складу Динамо Батумі йому взагалі не знадобився час на адаптацію.
14 матчів, 7 голів та 8 гольових передач — за темпами результативності цього виконавця вже встигли наректи новим Дієго Марадоною.
Керівництво Наполі також бачить шалений розвиток здібностей у цього виконавця, тож не забарилось із пропозицією підписати новий контракт ще до завершення першого півріччя виступів гравця в Італії.
Наразі угода спливає 2027 року, тоді як заробітна платня складає 1,1 млн євро за сезон.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "південці" хочуть значно підняти рівень виплат гравцеві, а оновлену суму запропонують уже найближчим часом.