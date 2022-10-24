Італія

Французький футболіст зазнав серйозного психологічного тиску.

Французький півзахисник Поль Погба під час цьогорічної літньої трансферної кампанії повернувся туринського Ювентуса на тлі шістьох років виступів у складі англійського Манчестер Юнайтед в якості вільного агента.

Однак футболіст одразу потребував операції на коліні, через складність відновлення після якої й досі не зміг вийти на поле в футболці нового-старого клубу.

Можливих складнощів до процесу відновлення футболіста, як з’ясувалось згодом, може додавати ще й психологічна травма, яку отримав гравець під час березневої міжнародної павзи, коли він став жертвою спроби здирництва.

Грабіжники вимагали в Поля 13 млн євро, стверджуючи при цьому, що тривалий час непомітно "захищали його від впливу організованої злочинності".

Гравець Юве згодом розповів про інцидент місцевим правоохоронним органам, а також поділився з неназваним другом дитинства, який пізніше розповів про емоції гравця в інтерв’ю французькому Le Journal du Dimanche.

"Йому було важко говорити про це, проте згодом він усе ж таки розповів мені, що його та мого молодшого брата пограбували хлопці в капюшонах зі зброєю.

Поль сказав тоді: "Я більше не хочу грати у футбол, хочу просто зникнути". Він був дуже засмучений та плакав, а я намагався його хоч якось утішити.

Він дуже злякався за своїх дітей, дружину та сім’ю в той момент", — заявив товариш півзахисника Ювентуса.

Нагадаємо, що за шість років у Юнайтед Погба провів на полі 233 матчі, забивши 39 голів та віддавши 54 гольові передачі.