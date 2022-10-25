У 2012 році Саутгемптон придбав його за 15 мільйонів євро.
Гастон, Віртус Ентелла
25 жовтня 2022, 14:26
Колишній атакувальний півзахисник збірної Уругваю, Саутгемптона та інших клубів Гастон Рамірес переїхав в італійську Віртус Ентеллу.
Гравець підписав контракт з клубом, який представляє третій дивізіон Італії Серію С, до літа 2023 року. Перехід стався на правах вільного агента.
Останнім клубом 31-річного футболіста була Монца, яку він залишив влітку 2022 року.
До Монци він грав за Сампдорію, Болонью та ряд англійських клубів: Саутгемптон, Галл Сіті та Мідлсбро.
У першому матчі за Віртус Ентеллу уругваєць відзначився гольовим пасом — він зіграв 15 хвилин проти Анкони (3:2).