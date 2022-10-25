Італія

У 2012 році Саутгемптон придбав його за 15 мільйонів євро.

Колишній атакувальний півзахисник збірної Уругваю, Саутгемптона та інших клубів Гастон Рамірес переїхав в італійську Віртус Ентеллу.

Гравець підписав контракт з клубом, який представляє третій дивізіон Італії Серію С, до літа 2023 року. Перехід стався на правах вільного агента.

Останнім клубом 31-річного футболіста була Монца, яку він залишив влітку 2022 року.

До Монци він грав за Сампдорію, Болонью та ряд англійських клубів: Саутгемптон, Галл Сіті та Мідлсбро.

У першому матчі за Віртус Ентеллу уругваєць відзначився гольовим пасом — він зіграв 15 хвилин проти Анкони (3:2).