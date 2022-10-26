Стівен Чжан також висловився про майбутнє Мілана Шкрініара.
Стівен Чжан, getty images
26 жовтня 2022, 22:59
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер здобув розгромну перемогу над Вікторією Пльзень з рахунком 4:0 та гарантував собі місце в плей-оф найпрестижнішого єврокубку.
Після цього протистояння президент "нерадзуррі" Стівен Чжан відповів на запитання щодо того, чи планує він продавати свій клуб.
"Я не веду переговорів з жодним інвестором — клуб не продається", — цитує слова Чжана журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sport.
Крім того, президент Інтера висловився про майбутнє центрального захисника своєї команди Мілана Шкрініара, контракт якого спливає влітку 2023 року.
"Мілан Шкрініар — неймовірний гравець, і він знає, що я хочу, щоб він залишився. Я дійсно впевнений, що домовлюся про нову угоду", — підсумував Стівен Чжан.
Дивитись відео голів та огляд матчу Інтер — Вікторія Пльзень ви можете на Football.ua.