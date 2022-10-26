Італія

Стівен Чжан також висловився про майбутнє Мілана Шкрініара.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів міланський Інтер здобув розгромну перемогу над Вікторією Пльзень з рахунком 4:0 та гарантував собі місце в плей-оф найпрестижнішого єврокубку.

Після цього протистояння президент "нерадзуррі" Стівен Чжан відповів на запитання щодо того, чи планує він продавати свій клуб.

"Я не веду переговорів з жодним інвестором — клуб не продається", — цитує слова Чжана журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sport.

Крім того, президент Інтера висловився про майбутнє центрального захисника своєї команди Мілана Шкрініара, контракт якого спливає влітку 2023 року.

"Мілан Шкрініар — неймовірний гравець, і він знає, що я хочу, щоб він залишився. Я дійсно впевнений, що домовлюся про нову угоду", — підсумував Стівен Чжан.

Дивитись відео голів та огляд матчу Інтер — Вікторія Пльзень ви можете на Football.ua.