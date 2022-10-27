Італія

Футболіст заявив, що не збирається залишати Турин.

Вінгер туринського Ювентуса Анхель Ді Марія зробив заяву стосовно свого майбутнього. Деякі ЗМІ писали про те, що він планує залишити клуб, але він це рішуче спростував.

"Я не звик давати пояснення, коли читаю усю брехню, з якою зв'язують моє ім'я. Але зараз настав час їх давати. Я не знаю, хто придумав чутки про те, що я йду в січні. Заяви, які ви читали і чули, де я кажу, що збираюся завершити кар'єру в Росаріо Сентрал, є недавніми, але це заяви, які я роблю з того дня, як я вперше приїхав грати сюди, в Європу, в 2007 році.

Це не означає, що я хочу піти сьогодні, і я не піду в січні. Будь ласка, припиніть вигадувати цю маячну з моїм відходом з Ювентуса. Я дуже щасливий у цьому чудовому клубі, дуже щасливий у цьому місті, і коли я знову буду у формі, я дам результат, як я завжди робив, коли грав тут і в усіх інших клубах, де я був.

Я люблю грати у футбол та ненавиджу дивитися ігри з дому. Мені подобається приймати участь у матчах мого клубу безпосередньо. Тому, будь ласка, не вірте всьому, що ви читаєте, тому що це не допомагає, це лише паплюжить моє ім’я та ім’я клубу. Дуже дякую", — сказав аргентинець.

Зараз Анхель Ді Марія заліковує травму, але вже у найближчих матчах має з'явитись на полі.