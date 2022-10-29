Завершився матч чемпіонату Італії.
Інтер - Сампдорія, Getty Images
29 жовтня 2022, 23:49
У рамках дванадцятого туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Сампдорію.
Підопічні Сімоне Індзагі без проблем здолали свого опонента, відправивши три м'ячі до сітки воріт Еміля Аудеро.
Інтер - Сампдорія 3:0
Голи: де Врей, 21, Барелла, 44, Корреа, 73.
Інтер: Онана – Шкрініар, де Врей, Бастоні (Ачербі, 69) – Думфріс (Белланова, 79), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 83), Мхітарян, Дімарко – Джеко (Лукаку, 68), Мартінес (Корреа, 68).
Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Феррарі, Коллі, Аміоне — Йепес (Вієра, 46), Вільяр (Верре, 53), Джурічич (Рінкон, 78), Леріс — Капуто (Пуссетто, 66), Габб'ядіні (Монтеваго, 78).
Попередження: Бастоні – Йепес, Коллі, Джуричич, Верре, Габб'ядіні, Вієйра.