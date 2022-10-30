Італія

Команда Саррі неочікувано поступилась аутсайдеру.

У рамках 12 раунду італійської Серії А Лаціо вдома приймав Салернітану.

Господарі у першому таймі грали краще гостей, і змогли реалізувати один зі своїх моментів. На 41 хвилині, після передачі від Луїса Альберто, рахунок відкрив Дзакканьї.

Проте у другому таймі на поле вийшли інші команди. Лаціо був зовсім не схожий на себе, а Салернітана грала дуже активно та яскраво.

На 51 хвилині Антоніо Кандрева зрівняв рахунок у матчі проти своєї колишньої команди. На 68 гості вже вели у рахунку завдяки точному удару Фасіо. А Діа за 8 хвилин зробив рахунок 1:3.

Лаціо — Салернітана 1:3

Голи: Дзакканьї, 41 — Кандрева, 51, Фасіо, 68, Діа, 76

Лаціо: Проведел — Лаццарі, Казале, Романьйолі, Марушич (Хюсай, 87) — Весіно, Катальді (Башич, 81), Альберто (Мілінкович-Савич, 64) — Педро (Канчелльєрі, 81), Дзакканьї, Андерсон.

Салернітана: Сепе — Фасіо, Данилюк, Дьомбер, Брадарич (Вілена, 83), Маццоккі — Кулібалі (Бохінен, 83), Радовановіч, Кандрева — Бонаццолі (Діа, 64), Пйонтек (Ботгейм, 82).

Попередження: Марушич, Мілінкович-Савич, Кулібалі, Сепе, Діа, Канчелльєрі.