Італія

Менеджер футболіста спілкувався з деякими клубами.

Агент вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії Крістіан Еміле розповів, що пропонував футболіста топовим клубам.

"Я пропонував Хвічу Кварацхелі. багатьом топклубам. Йому не довіряли. Просто пропустили скаут-аналіз грузинського хлопця.

Він був доступний на трансферному ринку, і ось, що з цього вийшло", — цитує Еміле відомий інсайдер Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Кварацхелія провів за Наполі 16 матчів в усіх змаганнях, забив вісім голів та віддав вісім асистів.