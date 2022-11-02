Менеджер футболіста спілкувався з деякими клубами.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
02 листопада 2022, 00:29
Агент вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії Крістіан Еміле розповів, що пропонував футболіста топовим клубам.
"Я пропонував Хвічу Кварацхелі. багатьом топклубам. Йому не довіряли. Просто пропустили скаут-аналіз грузинського хлопця.
Він був доступний на трансферному ринку, і ось, що з цього вийшло", — цитує Еміле відомий інсайдер Фабріціо Романо.
У цьому сезоні Кварацхелія провів за Наполі 16 матчів в усіх змаганнях, забив вісім голів та віддав вісім асистів.