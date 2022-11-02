Італія

Підсумки матчу від італійського коуча.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував поразку Ліверпулю на Енфілді в Лізі чемпіонів (0:2).

"Вважаю, ми зіграли чудово. Протягом більшої частини зустрічі ми добре контролювали м'яч та створювали гольові моменти, без будь-яких проблем зберігаючи у грі баланс та ведучи її на рівних.

Наприкінці було відчуття, що моя команда зменшила темп, пам'ятаючи про перевагу в різниці м'ячів. У підсумку, суперник успішно скористався своїми можливостями", — цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.

За підсумками групового етапу Наполі посів перше місце в групі, Ліверпуль — другий. Аякс опинився на третій сходинці, а Рейнджерс — четвертий.