Підсумки матчу від італійського коуча.
Лучано Спаллетті, офіційний сайт УЄФА
02 листопада 2022, 09:29
Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував поразку Ліверпулю на Енфілді в Лізі чемпіонів (0:2).
"Вважаю, ми зіграли чудово. Протягом більшої частини зустрічі ми добре контролювали м'яч та створювали гольові моменти, без будь-яких проблем зберігаючи у грі баланс та ведучи її на рівних.
Наприкінці було відчуття, що моя команда зменшила темп, пам'ятаючи про перевагу в різниці м'ячів. У підсумку, суперник успішно скористався своїми можливостями", — цитує Спаллетті офіційний сайт УЄФА.
За підсумками групового етапу Наполі посів перше місце в групі, Ліверпуль — другий. Аякс опинився на третій сходинці, а Рейнджерс — четвертий.