Усе залежить від вибору вболівальників.
Віктор Осімген, Getty Images
02 листопада 2022, 14:00
Стрімко наближається до завершення другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, у Італії знайшлось п’ять претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.
– Ніколо Барелла (Інтер) / 5 матчів (Рома, Сассуоло, Салернітана, Фіорентина, Сампдорія), 3 голи + 3 гольові передачі;
– Рафаель Леау (Мілан) / 5 матчів (Емполі, Ювентус, Верона, Монца, Торіно), 2 голи + 2 гольові передачі;
– Адемола Лукман (Аталанта) / 5 матчів (Фіорентина, Удінезе, Сассуоло, Лаціо, Емполі), 4 голи;
– Сергій Мілінкович-Савич (Лаціо) / 5 матчів (Спеція, Фіорентина, Удінезе, Аталанта, Салернітана), 2 голи + 2 гольові передачі;
– Віктор Осімген (Наполі) / 3 матчів (Болонья, Рома, Сассуоло), 5 голів;
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав захисник Наполі Мін-Дже Кім.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Серії A або нижче в цьому матеріалі.