Італія

Усе залежить від вибору вболівальників.

Стрімко наближається до завершення другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Італії знайшлось п’ять претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.

– Ніколо Барелла (Інтер) / 5 матчів (Рома, Сассуоло, Салернітана, Фіорентина, Сампдорія), 3 голи + 3 гольові передачі;

– Рафаель Леау (Мілан) / 5 матчів (Емполі, Ювентус, Верона, Монца, Торіно), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Адемола Лукман (Аталанта) / 5 матчів (Фіорентина, Удінезе, Сассуоло, Лаціо, Емполі), 4 голи;

– Сергій Мілінкович-Савич (Лаціо) / 5 матчів (Спеція, Фіорентина, Удінезе, Аталанта, Салернітана), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Віктор Осімген (Наполі) / 3 матчів (Болонья, Рома, Сассуоло), 5 голів;

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав захисник Наполі Мін-Дже Кім.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Серії A або нижче в цьому матеріалі.