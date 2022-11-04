Італія

Зловмисники проникли до його будинку.

Грузинський легіонер італійського Наполі Хвіча Кварацхелія став жертвою місцевих зловмисників.

Поки футболіст спав в себе вдома, зловмисники проникли туди та викрали ключі від його автомобіля.

Як вияснилося згодом, вони поцупили Mini Countryman. Гравець вже звернувся до поліції та подав заяву про викрадення.

У грузинського вінгера у цьому сезоні в усіх змаганнях вісім забитих голів та десять асистів у 17 поєдинках.