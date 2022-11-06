Завершились матчі чемпіонату Італії.
Сампдорія - Фіорентина, Getty Images
06 листопада 2022, 18:28
У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Фіорентіна на виїзді здолала Сампдорію, а Монца – Верону.
Сампдорія — Фіорентина 0:2
Голи: Бонавентура, 4, Міленкович, 58.
Сампдорія: Аудеро, Берешинськи, Коллі, Феррарі (Роналду Вієйра, 66), Аміоне (Мурільо, 37), Ауджелло (Мурру, 71), Джуричич, Вільяр (Куальярелла, 66), Лерис, Капуто, Монтеваго (Габбьядіні, 46).
Фіорентина: Терраччано, Додо, Мартінес (Ігор Жуліо, 46), Міленкович, Бірагі, Бонавентура, Данкан (Амрабат, 66), Мандрагора (Сапонара, 83), Іконе, Йовіч (Артур, 46), Куаме (Барак, 83).
Попередження: Леріс (25).
Монца - Верона 2:0
Голи: Карлос Аугусто, 68, Кольпані, 90+1.
Монца: Ді Грегоріо, Кальдірола, Іццо, Марлон (Антов, 63), Карлос Аугусто, Сенсі (Бондо, 87), Пессіна (Кольпані, 87), Ровелла, Чурріа, Капрарі (Петанья, 63), Мота (Віньято, 90).
Верона: Монтіпо, Фараоні (Лазанія, 18), Тамез, Гюнтер, Маньяні, Депаолі, Лазович (Дойг, 60), Велозу (Сулемана, 60), Онгла, Анрі (Верді, 76), Каллон (Терраччано, 46).
Попередження: Іццо (4), Гюнтер (19), Марлон (33), Боккетті (64), Карлос Аугусто (76).
Вилучення: Маньяні (27).