У рамках тринадцятого туру чемпіонату Італії відбувся матч принципових суперників: Рома на своєму полі приймала Лаціо.

Результат зустрічі вирішив гол Феліпе Андерсона на 29-й хвилині гри, який приніс "орлам" три очки.

Рома — Лаціо 0:1
Гол: Феліпе Андерсон, 29. 

Рома: Патрісіу — Манчіні (Челік, 46), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Ель-Шаараві, 63), Крістанте, Камара (Матич, 73), Залевскі (Белотті, 73), Лоренцо Пеллегріні (Вольпато 53) — Дзаньоло, Абрагам.

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хісай, 68), Казале, А. Романьолі, Марушич — Катальді, Весіно, Луїс Альберто (Башич, 71) — Педро (Канчелльєрі, 68), Феліпе Андерсон, Дзакканьї (Ромеро, 85). 

Попередження: Манчіні, Патрісіу — Лаццарі, Весіно. 