Завершився матч чемпіонату Італії.
Рома - Лаціо, Getty Images
06 листопада 2022, 21:23
У рамках тринадцятого туру чемпіонату Італії відбувся матч принципових суперників: Рома на своєму полі приймала Лаціо.
Результат зустрічі вирішив гол Феліпе Андерсона на 29-й хвилині гри, який приніс "орлам" три очки.
Рома — Лаціо 0:1
Гол: Феліпе Андерсон, 29.
Рома: Патрісіу — Манчіні (Челік, 46), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Ель-Шаараві, 63), Крістанте, Камара (Матич, 73), Залевскі (Белотті, 73), Лоренцо Пеллегріні (Вольпато 53) — Дзаньоло, Абрагам.
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хісай, 68), Казале, А. Романьолі, Марушич — Катальді, Весіно, Луїс Альберто (Башич, 71) — Педро (Канчелльєрі, 68), Феліпе Андерсон, Дзакканьї (Ромеро, 85).
Попередження: Манчіні, Патрісіу — Лаццарі, Весіно.