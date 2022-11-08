Італія

Команда Стефано Пьолі не змогла бодай голу забити аутсайдеру чемпіонату Італії.

У рамках 14 раунду італійської Серії А Мілан у гостях грав із аутсайдером таблиці Кремонезе.

У першому таймі чинний чемпіон Італії мав досить багато шансів забити, але скористатись ними не зміг.

У другому таймі команда Стефано Пьолі забила зусиллями Орігі, але арбітр після перегляду VAR відмінив взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

Так жодна команд і не змогла відкрити рахунок. Мілан — другий із 30 очками, Кремонезе, маючи 7 балів, 18-й у таблиці.

Кремонезе — Мілан 0:0

Кремонезе: Карнесеккі — Емануель, Бянкетті, Васкес, Гільйоне (Сернікола, 63), Валері (Квальята, 88) — Кастаньєтті (Пікель, 70), Ескаланте, Мейте — Афена-Г'ян (Буонаюто, 63), Чофані (Окереке, 63).

Мілан: Тетерушану — Томорі, К'єр, Тіав (Калулу, 60), Балло-Туре, Мессіас — Тоналі (Круніч, 83), Беннасер, Діас (Де Кетеларе, 74), Орігі (Леау, 60), Ребіч (Лазетич, 83).

Попередження: Гільйоне, Васкес, Леау, Валері, Лазетич, Мейте.