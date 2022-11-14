Італія

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Туринський Ювентус у рамках п’ятнадцятого туру італійської Серії A приймав на власному полі римський Лаціо.

Підопічні Массіміліано Аллегрі зуміли відкрити рахунок зусиллями Мойзе Кіна під завершення першого тайму, а вже на початку другої половини гри італійський нападник подвоїв перевагу власної команди.

Колектив Мауріціо Саррі намагався постійно тримати рівновагу за володінням м’ячем із суперниками, однак натомість майже не створював реальних гольових нагод, тож у підсумку так і не отримав шансу відігратись.

Натомість, "орли" пропустили ще й третій м’яч на завісу гри, і зрештою поступились "зебрам" місцем у топ-3 команд країни.

Огляд матчу:

Ювентус — Лаціо 3:0

Голи: Кін, 43, 54, Мілік, 89.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі (Паредес, 85), Рабіо, Костич (К'єза, 64) — Кін (Ді Марія, 62), Мілік

Лаціо: Проведел — Хісай (Хіла, 69), Казале, Романьйолі, Марушич — Мілінкович-Савич (Антоніо, 78), Катальді (Весіно, 58), Башич (Луїс Альберто, 59) — Ромеро (Канчелльєрі, 69), Філіпе Андерсон, Педро.

Попередження: Гатті, Бремер — Мілінковіч-Савич.

Джерело: MEGOGO.