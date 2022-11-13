Завершився матч чемпіонату Італії.
Ювентус - Лаціо, Getty Images
13 листопада 2022, 23:59
У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Ювентус на своєму полі приймав Лаціо.
Колектив Массіміліано Алегрі без особливих складнощів впорався з підопічними Мауріцір Саррі.
Ювентус - Лаціо 3:0
Голи: Кін, 43, 54, Мілік, 89.
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі (Паредес, 85), Рабіо, Костич (К'єза, 64) — Кін (Ді Марія, 62), Мілік
Лаціо: Проведел — Хісай (Хіла, 69), Казале, Романьйолі, Марушич — Мілінкович-Савич (Антоніо, 78), Катальді (Весіно, 58), Башич (Луїс Альберто, 59) — Ромеро (Канчелльєрі, 69), Філіпе Андерсон, Педро.
Попередження: Гатті, Бремер — Мілінковіч-Савич.