Італія

Перспективний виконавець готується до січневого трансферу.

Німецький атакувальний півзахисник Лазар Самарджич уже другий сезон поспіль виступає в італійській Серії A в складі фріульського Удінезе, куди перебрався з РБ Лейпциг за 3 млн євро.

За цей час вихованець берлінської Герти відіграв уже 40 матчів, забивши п’ять голів та віддавши чотири гольові передачі (3 результативні постріли та один пас за 16 ігор поточного сезону).

Прогрес 20-річного виконавця неодноразово підкреслювали в італійській пресі, і зрештою ним зацікавився найбільш успішний клуб країни зразка поточного сезону — неаполітанський Наполі.

Як повідомляють ЗМІ, лідери чемпіонських перегонів уже запропонували "маленьким зебрам" 20 млн євро за перехід Самарджича в січні 2023 року при тому, що він і надалі залишатиметься в Удіне до завершення сезону.

Подібний запит зацікавив фріульський колектив, тоді як у Наполі вважають питання трансферу "прогресивним".