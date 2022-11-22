Італія

"Россонері" свого часу були зацікавлені в трансфері гравця Шахтаря.

Відомий журналіст Карло Пеллегатті заявив, що Мілан розглядає можливість підписання Тете з Ліона.

Мілан виглядає доволі непогано та продовжує боротьбу за чемпіонство з Наполі, втім, є певні проблеми у складі.

Алексіс Салемакерс отримав травму на початку сезону і поки що не зміг продемонструвати якісь видатні цифри, тоді як Жуніор Мессіас також забиває не надто багато.

Саме з цієї причини здається, що Мілан вже працює над тим, щоб знайти профіль, який буде гарантувати якість на флангах.

Як повідомив Карло Пеллегатті у відео на YouTube, керівництво "червоних дияволів" цкавиться Тете, вінгером Ліона, що орендований у Шахтаря, проте поки що це лише чутки.