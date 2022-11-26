Італія

Нападник Ювентуса награв на престижну нагороду.

Традиційне голосування серед уболівальників щодо найкращого футболіста місця в італійській Серії A цього разу містило одразу двох очевидних фаворитів у особі нападника та півзахисника неаполітанського Наполі Віктора Осімгена та Пйотра Зелінські, які ще не отримували подібних винагород у цьому сезоні.

Однак під час голосування серед уболівальників цих виконавців випередив форвард туринського Ювентуса Мойзе Кін, який за два матчі проти Верони та Лаціо встиг відзначитись трьома забити м’ячами.

Зауважимо, що з початку поточного сезону Кін відзначився п’ять разів у 18 матчах.